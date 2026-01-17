Η Μαρία Καρυστιανού μιλά σε συνέντευξή της στο DownTown Κύπρου με σκληρούς όρους για το πολιτικό σύστημα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και τον ρόλο της κοινωνίας μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Λέει ότι η κυβέρνηση δημιούργησε κατακραυγή εναντίον της, σημειώνοντας πως «την αντιπολίτευση τη βολεύει όλο αυτό», ενώ υποστηρίζει ότι «η εκτελεστική εξουσία ελέγχει πλήρως και τη δικαιοσύνη».

Όπως δηλώνει, αποφάσισε να δώσει τη μάχη ώστε «να μην έχω τύψεις ότι δεν αντιμετώπισα το σάπιο σύστημα», χαρακτηρίζοντας τις μαζικές συγκεντρώσεις για τα Τέμπη «σαν μια επανάσταση της κοινωνίας απέναντι στη διαφθορά».

Παράλληλα, αναλαμβάνει προσωπικό μερίδιο ευθύνης, λέγοντας ότι «φταίω, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας» και ότι «με την ανοχή μου επέτρεψα να γίνει η χώρα μας η πιο διεφθαρμένη στην Ευρώπη».

Την ίδια ώρα, ασκεί συνολική κριτική στο πολιτικό σύστημα, τονίζοντας πως «το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις, γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του», ενώ ξεκαθαρίζει ότι, σε ό,τι αφορά το οργανωμένο κίνημα πολιτών, «το ποιος θα ηγηθεί είναι το τελευταίο που με απασχολεί».

Η Μαρία Καρυστιανού μιλάει και για την κόρη της, Μάρθη, λέγοντας: «Ξαφνικά, ένα χρόνο μετά το δυστύχημα, όταν τη σκέφτηκα, μου παρουσιάστηκε με φτερά – σαν άγγελος. Από τότε, την έχω έτσι στο μυαλό μου. Αισθάνομαι ότι θα ήθελε να δώσω έναν αγώνα, για να δικαιωθεί η ψυχή της».

Τέλος, αναφέρεται και στις αλλαγές της καθημερινότητάς της μετά την τραγωδία, αποκαλύπτοντας ότι δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τρένα: «Δεν μπαίνω ούτε στο μετρό. Δεν το αντέχω».