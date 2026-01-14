Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Χίλτον, όπου καθίζηση εδάφους στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και Ιοφώντος προκάλεσε αναστάτωση, καθώς άνοιξε τρύπα μεγάλου βάθους, παρασύροντας ακόμη και κολόνα φωτισμού.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου από το ύψος της Σπύρου Μερκούρη και της Ιοφώντος από την Εργοτίμου. Παράλληλα, τα αρμόδια συνεργεία έχουν αποκλείσει το σημείο και δεν επιτρέπουν διέλευση πεζών και οχημάτων, υπό τον φόβο υποχώρησης του εδάφους.

Σε απόσταση λίγων μέτρων γίνονται έργα του Μετρό και εξετάζεται αν σχετίζονται με την καθίζηση. Μηχανικοί που βρίσκονται στο σημείο τονίζουν ότι το συγκεκριμένο σημείο είχε μαζέψει πολλά φερτά υλικά.