Σοβαρό τροχαίο, ευτυχώς χωρίς θύματα, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) στη βόρεια πλευρά της Λαμίας και συγκεκριμένα στη διασταύρωση προς Λυγαριά, στο ύψος της «Θερμοδυναμικής».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport το μαύρο ΙΧ είχε κατεύθυνση από το Νοσοκομείο Λαμίας προς τα Γαλανέικα, όταν στο συγκεκριμένο σημείο έχασε ξαφνικά τον έλεγχο.

Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε με δύναμη πάνω σε τσιμεντένια κολόνα φωτισμό την όποια και γκρέμισε. Ευτυχώς ο οδηγός και ο συνοδηγός φορούσαν ζώνη και δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο το αυτοκίνητο έπαθε σοβαρές υλικές ζημιές.

O οδηγός ήταν εξοργισμένος και υποστήριξε ότι ο έλεγχος του αυτοκίνητου χάθηκε από μια κακοτεχνία του δρόμου σε ένα σημείο, που βλέπετε στην επόμενη φωτογραφία.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας βρέθηκαν στο σημείο για να καταγράψουν το τροχαίο και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.