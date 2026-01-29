Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε την Πέμπτη την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους «θέμα αρχής».

Κατά την έναρξη της συνάντησης στο Κρεμλίνο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (HAE), Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, ο οποίος έφτασε στη Μόσχα για επίσημη επίσκεψη, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες είχαν συζητήσει επανειλημμένα το παλαιστινιακό-ισραηλινό ζήτημα και τις κοινές προσπάθειες για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα.

«Είναι θέμα αρχής η επίλυση του ζητήματος της ίδρυσης ενός πλήρους παλαιστινιακού κράτους που θα συνυπάρχει ειρηνικά και με ασφάλεια με το Ισραήλ. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης και θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην περιοχή», δήλωσε.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η Ρωσία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Ρώσος ηγέτης εξήρε τις προσπάθειες των ΗΑΕ σε σχέση με την κρίση στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου τους στην ανταλλαγή κρατουμένων και στην παροχή πλατφόρμας για διπλωματικές επαφές.

«Το εκτιμούμε πολύ, Υψηλότατε. Σας είμαστε ευγνώμονες προσωπικά για την εξασφάλιση της διεξαγωγής των τριμερών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την ασφάλεια που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα, καθώς και για την προσοχή που δείξατε στην αντιπροσωπεία μας», δήλωσε.

Η Μόσχα και το Κίεβο πραγματοποίησαν αρκετούς γύρους συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι στις 23 και 24 Ιανουαρίου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Αλ Ναχιάν δήλωσε ότι τα ΗΑΕ είναι προσηλωμένα στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τη Ρωσία και στην προώθηση κοινών αναπτυξιακών στόχων. Ευχαρίστησε τον Πούτιν για την ανοιχτή στάση της Ρωσίας σε ανθρωπιστικά ζητήματα με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής κρατουμένων. Ο Αλ Ναχιάν δήλωσε ότι τα ΗΑΕ υποστηρίζουν σθεναρά πολιτικές και διπλωματικές λύσεις σε συγκρούσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ειρήνη και τη διεθνή σταθερότητα.

Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαέντ Αλ Ναχιάν, στη Μόσχα ξεκίνησε την Πέμπτη, σύμφωνα με δήλωση του Κρεμλίνου.

Πριν από τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τα ΗΑΕ «τον κύριο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας στον αραβικό κόσμο», λέγοντας ότι οι σχέσεις αναπτύσσονται με επιτυχία σε όλους σχεδόν τους τομείς. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές έχουν δείξει σταθερό ενδιαφέρον για την περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας. «Επομένως, σήμερα είναι η ημέρα των σχέσεων Ρωσίας-ΗΑΕ και της φιλίας Ρωσίας-ΗΑΕ», πρόσθεσε.