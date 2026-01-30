Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Πέμπτη ότι τις τελευταίες ημέρες είχε επαφές με το Ιράν, κατά τις οποίες μετέφερε δύο βασικά μηνύματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε αν οι συνομιλίες ήταν άμεσες ή έμμεσες, ούτε σε ποιο επίπεδο έγιναν, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά της Τεχεράνης.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων, αργά την Πέμπτη, σχετικά με το αν είχε συνομιλίες με το Ιράν ή αν σχεδιάζει να έχει, ο Τραμπ απάντησε ότι και είχε ήδη συνομιλίες και ότι σκοπεύει να συνεχίσει.

Reporter: Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on it?



Trump: I have had, and I am planning on it.



Trump: I have had, and I am planning on it.

We have a lot of very big, powerful ships sailing to Iran right now. It would be great if we didn't have to use them.

Σημείωσε ακόμη ότι διαθέτουμε «πολλά, πολύ μεγάλα και ισχυρά πλοία που πλέουν προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, θα ήταν πολύ ωραίο αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε».

Όταν τον ρώτησαν για το περιεχόμενο του μηνύματος που έστειλε στην Τεχεράνη, τόνισε ότι περιλάμβανε δύο σημεία: «Πρώτον, όχι πυρηνικά, δεύτερον, σταματήστε να σκοτώνετε διαδηλωτές». Υπογράμμισε μάλιστα ότι κατά τις πρόσφατες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις οι Ιρανοί σκότωναν διαδηλωτές «κατά χιλιάδες».

«Ξέρετε, σταμάτησα 837 απαγχονισμούς πριν από δύο εβδομάδες», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας έναν ισχυρισμό που είχε διατυπώσει και παλαιότερα.

Κατέληξε λέγοντας ότι «Πρέπει να κάνουν κάτι» οι Ιρανοί και σχολίασε ότι «κανένας δεν έχει δει κάτι σαν αυτό», αναφερόμενος στο μέγεθος των ταραχών.