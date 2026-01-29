Ο δήμαρχος της Τεχεράνης, Αλιρεζά Ζακάνι, ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία καταφυγίων πολέμου σε υπόγειους χώρους στάθμευσης και σταθμούς του μετρό, επικαλούμενος ανησυχίες για ενδεχόμενη έκρηξη πολέμου προς το Ιράν.

Η ανακοίνωση αντανακλά την αυξημένη ανησυχία στο Ιράν εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων στρατιωτικών αποστολών των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Ζακάνι, τα καταφύγια θα κατασκευαστούν σε υπάρχουσες υπόγειες εγκαταστάσεις για αυτοκίνητα και μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να παρέχουν καταφύγιο στους πολίτες σε περίπτωση σύγκρουσης. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η ιρανική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε οχυρωμένα υπόγεια καταφύγια, υπογραμμίζοντας τις προετοιμασίες του καθεστώτος για πιθανές επιθέσεις.

Η απόφαση αυτή απηχεί μέτρα που έχουν ληφθεί στο παρελθόν, όπως κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων το 2025, όταν σταθμοί του μετρό και άλλα δημόσια κτήρια ορίστηκαν ως προσωρινά καταφύγια.

Δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή, αλλά η επείγουσα ανάγκη υποδηλώνει ταχεία υλοποίηση εν μέσω συνεχιζόμενων εγχώριων διαμαρτυριών και διεθνών πιέσεων.