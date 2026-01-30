Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι θα επιβάλει περιορισμούς στις εισαγωγές drones, λόγω της αύξησης των επιθέσεων που πραγματοποιούν ανταρτικές οργανώσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας.

Το 2025, καταγράφτηκαν τουλάχιστον 8.000 επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που έφεραν εκρηκτικά, με 20 νεκρούς και 297 τραυματίες, στρατιωτικούς και πολίτες, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας της Λατινικής Αμερικής Πέδρο Σάντσες.

Το υπουργείο του ανέφερε χθες ότι τέθηκε σε ισχύ διάταγμα για τον περιορισμό των εισαγωγών drones μέσω ταχυδρομείων και με επείγουσες αποστολές δεμάτων «εξαιτίας του υψηλού κινδύνου που εγείρουν για την εθνική ασφάλεια και την (εθνική) άμυνα».

Το διάταγμα προβλέπει ότι τα εισαγόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά από τελωνειακό έλεγχο στο αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Μπογοτά ή στο λιμάνι της πόλης Καρταχένα (βόρεια).

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά ότι οι αντάρτες του ELN και παρατάξεις διαφωνούντων των πρώην FARC (που αψηφούν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους) χάρη σε εκπαιδεύσεις ξένων μισθοφόρων πλέον αξιοποιούν σε ευρεία κλίμακα αυτό το είδος αεροπορικού όπλου συγκριτικά χαμηλού κόστους.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας παρουσίασαν τον Οκτώβριο τάγμα που χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα με αμυντικούς σκοπούς, ενώ ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο διαβεβαίωσε πρόσφατα πως η Μπογοτά έχει σκοπό να επενδύσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει πλήρες σύστημα άμυνας έναντι των drones.

Αν και ο κ. Πέτρο, αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2022, άρχισε συνομιλίες με όλες τις ένοπλες οργανώσεις–που εμπλέκονται στη χρυσοφόρα διακίνηση κοκαΐνης, ουσίας η παραγωγή της οποίας στην Κολομβία είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως–δεν έχει κλειστεί καμιά σημαντική συμφωνία, μερικούς μήνες πριν από το τέλος της θητείας του.