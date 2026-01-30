Μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) εξαπέλυσαν επίθεση τη νύχτα από Τετάρτη προς Πέμπτη, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους και μέλη των ενόπλων δυνάμεων, στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία. Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο της όξυνσης της βίας στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, την ώρα που εντείνονται και οι διεθνείς πιέσεις για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με τοπικές και ιατρικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αφότου ξέσπασε η εξέγερση των τζιχαντιστών στη Νιγηρία το 2009 έχουν σκοτωθεί πάνω από 40.000 άνθρωποι κι έχουν ξεριζωθεί άλλοι περίπου 2 εκατομμύρια κάτοικοι στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Ο απολογισμός ανέρχεται σε δεκάδες νεκρούς (…) και πολλοί στρατιώτες αγνοούνται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιμπραήμ Λίμαν, μέλος παραστρατιωτικής οργάνωσης που πολεμά εναντίον των τζιχαντιστών, αναφερόμενος στην επίθεση στην Μπόρνο.

Είκοσι πτώματα, ανάμεσά τους αυτά πέντε στρατιωτών και 15 οικοδόμων και κυνηγών της περιοχής, μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο της Μπίου, κάπου 45 χιλιόμετρα από τη Σάμπον Γκάρι, όπου έγινε η επίθεση, σύμφωνα με τον κ. Λίμαν.

Στρατιωτικοί και πολίτες

Ο Μπουκάρ Γιάμτα Άλι, γραμματέας συλλόγου κυνηγών στη Γιαμαρκούνι, και δυο μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Μπίου, επιβεβαίωσαν πως μεταφέρθηκαν στη δομή υγείας πτώματα και τραυματίες από τη Σάμπον Γκάρι.

Κάποια θύματα εργάζονταν στη γέφυρα του Ουατζιρόκο, που συνδέει τις πόλεις Μπίου και Νταμπόα, καταστράφηκε από τζιχαντιστές πέρυσι και ανοικοδομείται.

Εργάτες επέστρεφαν στη βάση τους στη Σάμπον Γκάρι, κάπου πέντε χιλιόμετρα από εκεί, για να περάσουν τη νύχτα.

Η ενέδρα καταγράφτηκε δυο ημέρες έπειτα από άλλη επίθεση αποδοθείσα στο ΙΚΔΑ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 9 νιγηριανούς στρατιωτικούς, ενώ άλλοι δέκα κηρύχτηκαν αγνοούμενοι, στα όρια της πόλης Νταμάσακ, κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα.

Το ΙΚΔΑ, που προέκυψε όταν διασπάστηκε η Μπόκο Χαράμ το 2016, επικεντρώνει τις επιθέσεις του στις δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς όμως οι άμαχοι να γλιτώνουν από ενέργειές του στην περιοχή.

Το επίπεδο της βίας των τζιχαντιστών είχε μειωθεί την τελευταία δεκαετία, πλην όμως η δράση τους εξαπλώθηκε σε γειτονικές χώρες–στον Νίγηρα, στο Τσαντ και στο Καμερούν.

Ωστόσο εντείνονται οι ανησυχίες για την αναζωπύρωση της βίας σε τομείς του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας, όπου οι οργανώσεις των τζιχαντιστών παραμένουν ικανές να εξαπολύουν πολύνεκρες επιθέσεις παρότι διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον τους για χρόνια.

Πίεση

Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επικρίνει το ότι οι αρχές της Νιγηρίας δεν έχουν μπορέσει να τερματίσουν τη δράση των ενόπλων οργανώσεων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε υποτιθέμενο «διωγμό» των χριστιανών στη χώρα–επαναλαμβάνοντας ισχυρισμούς της αμερικανικής θρησκευτικής δεξιάς εδώ και χρόνια–παρότι οι σκοτωμοί έχουν θύματα χριστιανούς και μουσουλμάνους αδιακρίτως.

Οι κατηγορίες του ρεπουμπλικάνου αντικρούστηκαν από την κυβέρνηση του ομολόγου του Μπόλα Τινούμπου και αμφισβητήθηκαν από ειδικούς.

Οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αιφνιδιαστικά αεροπορικές επιδρομές ανήμερα τα Χριστούγεννα στην πολιτεία Σόκοτο, αναφέροντας πως στοχοποίησαν τζιχαντιστές συνδεόμενους με το Ισλαμικό Κράτος. Η Αμπούτζα ανακοίνωσε πως ενέκρινε τις επιδρομές αυτές.

Κατόπιν οι κυβερνήσεις των δυο χωρών ανακοίνωσαν πως θέλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για ζητήματα ασφαλείας και στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών.

Ανάμεσα στις μορφές βίας που κλιμακώνονται τους τελευταίους μήνες στη Νιγηρία είναι οι μαζικές απαγωγές από συμμορίες κακοποιών, των bandits στην ορολογία των τοπικών αρχών, που δρουν χωρίς κανένα ιδεολογικό κίνητρο, με ελατήριο το κέρδος από την απόσπαση λύτρων.

Σχολεία, χωριά και χώροι λατρείας έχουν μπει στο στόχαστρο τέτοιων ενεργειών.

Η πιο πρόσφατη μαζική απαγωγή έγινε αυτόν τον μήνα, στην πολιτεία Καντούνα, όταν 170 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν σε εκκλησίες–ενέργεια που διέψευσε αρχικά η αστυνομία. Η υπόθεση προκάλεσε σάλο.