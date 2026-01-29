Αρκετοί στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα τζιχαντιστές, υποστηριζόμενοι από drones, εναντίον στρατιωτικής βάσης στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο των νιγηριανών ενόπλων δυνάμεων.

Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πρόσφατες επιθέσεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) σηματοδοτεί σοβαρή κλιμάκωση, δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Σάνι Ουμπά.

Στο στόχαστρο των τζιχαντιστών βρέθηκε η στρατιωτική βάση Σάμπον Γκάρι. Μαχητές του ΙΚΔΑ εισέβαλαν πρόσκαιρα σε πτέρυγα της βάσης και κατά τη διάρκεια της μάχης που ακολούθησε, drones κατέστρεψαν πολλά στρατιωτικά οχήματα, ανέφερε ο αντισυνταγματάρχης Ουμπά. Ορισμένοι στρατιώτες και μέλη του πολιτικού προσωπικού της βάσης «πλήρωσαν το υπέρτατο τίμημα», συμπλήρωσε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των νεκρών.

Ο στρατός ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο της βάσης χάρη στις ενισχύσεις που έσπευσαν σε βοήθεια, και κατεδίωξε τους τζιχαντιστές.

Δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Νιγηρίας δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως κατά την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι (εννέα στρατιώτες και δύο μέλη του πολιτικού προσωπικού της βάσης), ενώ 16 άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.