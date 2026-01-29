Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Γιακουμάκη (20′) και Ιμπέρ (34′).

Είναι ένα παιχνίδι που οι «ασπρόμαυροι» δεν ήθελαν να γίνει, καθώς ζήτησαν αναβολή μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με απολογισμό επτά νεκρούς φιλάθλους. Η UEFA, όμως, δεν το δέχθηκε, οπότε η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έπρεπε να μπει στο γήπεδο. Και μπήκε καλά.

Στο 20ο λεπτό, ο Ζίβκοβιτς, μετά την πάσα του Τάισον, έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Γιακουμάκης με πλασέ από τη μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, το οποίο δεν πανηγύρισε.

Οι Γάλλοι, πάντως, βγήκαν στην επίθεση στη συνέχεια για να πιέσουν για την ισοφάριση, στην οποία έφτασαν στο 34′, όταν ο 17χρονος Ιμπέρ μπήκε στην περιοχή, είχε χώρο και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή κάνοντας το 1-1.