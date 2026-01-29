Οι άνθρωποι της Λιόν παρέδωσαν στεφάνι σε αυτούς του ΠΑΟΚ στη μνήμη των οπαδών που έφυγαν από τη ζωή μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ οι ultras των Γάλλων άναψαν οκτώ πυρσούς.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ήθελε να αναβληθεί το παιχνίδι μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, η UEFA όμως δεν συμφωνούσε, οπότε η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πρέπει, όσο δύσκολο κι αν είναι, να επικεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι.

Αυτό που έγινε στη Ρουμανία, πάντως, δεν άφησε φυσικά ασυγκίνητους τους Γάλλους, η διοίκηση της οποίας παρέδωσε στεφάνι στον Χρήστο Καρυπίδη, στη μνήμη των οπαδών που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.

Παράλληλα, οι οργανωμένοι οπαδοί της Λιόν άναψαν οκτώ πυρσούς στο πέταλο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα και για τον 54χρονο φίλαθλο στη Λάρισα που πέθανε όταν έμαθε τα δυσάρεστα νέα, ενώ σήκωσαν πανό που έγραφε: «Ο πόνος δεν έχει χρώματα, αναπαυθείτε εν ειρήνη».