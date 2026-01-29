Ο εμίρης του Κατάρ και ο πρόεδρος του Ιράν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην περιοχή και τις πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ QNA, σε μια συγκυρία έντασης λόγω των αμερικανικών απειλών για στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το QNA, ο σεΐχης Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και ο Μασούντ Πεζεσκιάν συζήτησαν για τις «τελευταίες εξελίξεις τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συγκεκριμένα για την εξέλιξη της παρούσας κατάστασης, όπως και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να μειωθούν οι εντάσεις και να υπάρξει σταθερότητα».

Οι δύο ηγέτες επέμειναν επίσης στη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας.