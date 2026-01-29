Με τη Ρόμα να έχει μείνει με 10 παίκτες από πολύ νωρίς, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με ωραίο γκολ του Ταμπόρδα, όχι και τη νίκη όμως καθώς δέχθηκε την ισοφάριση και το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Ο αγώνας άρχισε με τους Ιταλούς να γίνονται απειλητικοί μόλις στο 2ο λεπτό με το πλασέ του Τσιμίκα που απέκρουσε ο Λαφόν και συνεχίστηκε με το μεγάλο λάθος του τερματοφύλακα των «πράσινων» στο 6′, το οποίο όμως δεν εκμεταλλεύθηκε ο Πελεγκρίνι καθώς ο Μπακασέτας κατάφερε να δώσει τη λύση με τάκλιν.

Οι «τζαλορόσι», με λίγα λόγια, πατούσαν καλύτερα, στο 13′ όμως έμειναν με 10 παίκτες, καθώς ο διαιτητής πήγε στο VAR μετά το τράβηγμα του Μαντσίνι στον Πάντοβιτς που έφευγε μόνος και μετέτρεψε την κίτρινη κάρτα σε κόκκινη. Από πολύ νωρίς, επομένως, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είχε αριθμητικό πλεονέκτημα και στη συνέχεια πήρε μέτρα στο γήπεδο.

Το «τριφύλλι» απείλησε στο 33′ με την κάθετη του Μπακασέτα για τον Πάντοβιτς αλλά ο Κριστάντε κατάφερε να διώξει την τελευταία στιγμή και άγγιξε το γκολ στο 37′ με το οριζόντιο δοκάρι σε δυνατό σουτ του Κάτρη από το ύψος της περιοχής.

Όπως και να έχει, οι «πράσινοι» μπήκαν καλά και στο δεύτερο ημίχρονο καθώς είχαν την κατοχή της μπάλας και στο 58′ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Ταμπόρδα, ο οποίος έκλεψε τη μπάλα, απέφυγε ωραία τον αντίπαλό του και με όμορφο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Το 1-0 ήταν γεγονός, ο Μπενίτεθ προσπάθησε στη συνέχεια να φρεσκάρει κάπως την ομάδα του αλλά είχε ελάχιστες επιλογές στον πάγκο και τελικά στο 80′, από το πουθενά, η Ρόμα ισοφάρισε: Σέντρα του Πιζίλι, λάθος κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κάτρη και ο Ζιολκόφσκι, επίσης με κεφαλιά, έγραψε το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ, Τουμπά (73′ Σκαρλατίδης), Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Σιώπης (59′ Ρενάτο), Μπακασέτας, Ζαρουρί, Ταμπόρδα (93′ Τερζής), Πάντοβιτς.

Ρόμα (Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι): Γκολίνι, Γκιλάρντι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Τσέλικ (65΄Ρεντς), Τσιμίκας (88′ Ανχελίνιο), Κριστάντε (64′ Γουέσλεϊ), Πισίλι, Ελ Αϊναουί, Πελεγκρίνι, Σουλέ (46′ Εντικά).