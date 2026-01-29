Ένας άνδρας από το Τέξας, που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της πρώην φίλης του και του νέου της συντρόφου, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση το βράδυ της Τετάρτης, στην πρώτη εκτέλεση που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ για το 2026, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο 55χρονος Τσαρλς Βίκτορ Τόμπσον κηρύχθηκε νεκρός στις 6:50 μ.μ. (τοπική ώρα), αφού του χορηγήθηκε η θανατηφόρα ένεση στο σωφρονιστικό κατάστημα Huntsville του Τέξας. Ο Τόμπσον είχε κριθεί ένοχος για τους πυροβολισμούς που στοίχισαν τη ζωή στην πρώην σύντροφό του, Γκλέντα Ντενίζ Χέισλιπ, 39 ετών, και στον νέο της φίλο, Ντάρεν Κιθ Κέιν, 30 ετών, τον Απρίλιο του 1998, στο διαμέρισμα της γυναίκας κοντά στο Χιούστον.

Λίγο πριν του χορηγηθεί η θανατηφόρα δόση, ζήτησε συγχώρεση από τις οικογένειες των θυμάτων, λέγοντας ότι ελπίζει: «να μπορέσετε να αρχίσετε να θεραπεύεστε και να προχωρήσετε μπροστά».

Μετά την προσευχή ενός πνευματικού συμβούλου, δήλωσε: «Δεν υπάρχουν νικητές σε αυτή την κατάσταση», προσθέτοντας ότι η εκτέλεσή του «δημιουργεί περισσότερα θύματα και τραυματίζει περισσότερους ανθρώπους 28 χρόνια μετά».

Στα τελευταία του λόγια είπε: «Λυπάμαι για ό,τι έκανα. Λυπάμαι για ό,τι συνέβη και θέλω να σας πω όλους ότι σας αγαπώ και ότι… να κρατάτε τον Ιησού στη ζωή σας, να βάζετε τον Ιησού πρώτο».

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τόμπσον άρχισε να λαχανιάζει δυνατά καθώς η ένεση άρχισε να δρα, πήρε περίπου δώδεκα ανάσες που μετατράπηκαν σε ήχους ροχαλητού και στη συνέχεια έπαψε να κινείται. Κηρύχθηκε νεκρός περίπου 22 λεπτά αργότερα.

Μετά την εκτέλεση, ο Ντένις Κέιν, πατέρας του θύματος, δήλωσε: «Είναι στην κόλαση». Ο εισαγγελέας της κομητείας Χάρις, Σον Τιρ, ανέφερε: «Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε. Ήταν δικαιοσύνη που άργησε πολύ».

Το βράδυ των δολοφονιών, ο Τόμπσον είχε επισκεφθεί το διαμέρισμα της Χέισλιπ στις 3 τα ξημερώματα και διαπληκτίστηκε με τον Κέιν. Αν και του ζητήθηκε να αποχωρήσει από την αστυνομία, επέστρεψε τρεις ώρες αργότερα και πυροβόλησε το ζευγάρι. Ο Κέιν πέθανε επί τόπου, ενώ η Χέισλιπ υπέκυψε στα τραύματά της μία εβδομάδα αργότερα.

Περίπου μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεση, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την τελευταία έφεσή του, ενώ νωρίτερα το Συμβούλιο Χαρίτων του Τέξας είχε αρνηθεί να μετατρέψει τη θανατική ποινή του.