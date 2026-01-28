Ιδιαίτερα ενοχλημένος φάνηκε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη του «Πρωινού» το πρωί της Τετάρτης (28/01) και ο λόγος ήταν πως για μια ακόμα μέρα, η εκπομπή βγήκε στον «αέρα» με καθυστέρηση.

Συγκεκριμένα, σήμερα, το «Πρωινό» βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα με καθυστέρηση εννέα λεπτών ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και κατά τη χθεσινή εκπομπή.

Ο Γιώργος Λιάγκας, στην έναρξη της εκπομπής «κάρφωσε» το «Καλημέρα Ελλάδα» και ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές για την καθυστέρηση ενώ ιδιαίτερα φορτισμένος, ο παρουσιαστής έκανε λόγο για ημέρα εθνικού πένθους και εξέφρασε προβληματισμό για το ξεκίνημα του 2026.

«Καλημέρα, συγγνώμη για την καθυστέρηση, όπως αντιλαμβάνεστε δεν οφείλεται σε εμάς αλλά στην προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, δεν είναι μέρα για γκρίνια σήμερα. Είναι μέρα θλίψης, μέρα πένθους εθνικού και το λέγανε ότι δεν θα ‘ναι καλή χρονιά το 2026… Δεν έχει μπει καθόλου καλά…», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας.