Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία με τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Πέμπτη τη Ροδόπη και τον Έβρο. Το απόγευμα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή, εξαιτίας του κινδύνου υπερχείλισης γειτονικών ποταμών.

Η Πυροσβεστική παρείχε βοήθεια και απομάκρυνε ανθρώπους από σημεία όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα νερού σε οχτώ περιπτώσεις, τέσσερις στον Έβρο και τέσσερις στη Ροδόπη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μελέτη και #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 29, 2026

Επιπλέον, προχώρησε και στις δύο Περιφερειακές Ενότητες σε δέκα αντλήσεις και σε τέσσερις κοπές δέντρων.

Λόγω της ποσότητας νερού διακόπηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αλεξανδρούπολης-Συνόρων, στην παραλιακή οδό Δίκελλων Μεσημβρίας και στην επαρχιακή οδό Φίλλυρας-Δοκού.