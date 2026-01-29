Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Ροδόπης, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υπερχειλήσουν ποτάμια, εξαιτίας της κακοκαιρίας.
Το μήνυμα ανέφερε:
«Ενεργοποίηση 112
Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) January 29, 2026
🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μελέτη και #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki…