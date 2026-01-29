Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Ροδόπης, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υπερχειλήσουν ποτάμια, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Το μήνυμα ανέφερε:

«Ενεργοποίηση 112

Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».