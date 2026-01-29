Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι σκοπεύει να ανακοινώσει τον υποψήφιό που επέλεξε προς αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) την επόμενη εβδομάδα.

Η θητεία του Πάουελ λήγει τον Μάιο του 2026.

Οι αγορές περιμένουν εδώ και πολλές εβδομάδες την απόφαση του Τραμπ.

«Κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα (…) θα ανακοινώσουμε τον επικεφαλής της Fed», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θα ήθελε να υπαγορεύει τις αποφάσεις αυτού του ανεξάρτητου θεσμού και επαναλαμβάνει συνεχώς ότι τα σημερινά επιτόκια είναι «υπερβολικά υψηλά».