Η αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, στο επίπεδο 3,50% – 3,75%, σημειώνοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ παραμένει «ισχυρή».

Από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής, δύο μειοψήφησαν και τάχθηκαν υπέρ της μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Πρόκειται για τους Στίβεν Μάιραν και Κρίστοφερ Γουόλερ: ο πρώτος ήταν οικονομικός σύμβουλος στον Λευκό Οίκο προτού αναλάβει καθήκοντα στην αμερικανική κεντρική τράπεζα, ενώ ο δεύτερος είναι μεταξύ των επικρατέστερων για να διαδεχθεί τον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο.