Σοβαρούς πολιτικούς τριγμούς προκαλεί στο Μαυροβούνιο ένα φερόμενο sex tape στο οποίο εμφανίζονται δύο υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, οδηγώντας αμφότερους σε παραίτηση και ανοίγοντας έναν κύκλο βαριών αλληλοκατηγοριών, απειλών και καταγγελιών για εκβιασμό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Μιριάνα Πάικοβιτς, μέχρι πρότινος γενική διευθύντρια για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο υπουργείο Ανθρωπίνων και Μειονοτικών Δικαιωμάτων, υπέβαλε την παραίτησή της την Παρασκευή, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Pobjeda. Η ίδια εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο, το οποίο διέρρευσε στο διαδίκτυο, μαζί με τον Ντέγιαν Βούκσιτς, παντρεμένο πρώην διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και πρώην σύμβουλο του προέδρου της χώρας, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς.

Striking underling, married top presidential adviser resign as sex tape scandal rocks Montenegro https://t.co/vHqo0xtjaZ pic.twitter.com/A3pfwZ6siv — New York Post (@nypost) January 29, 2026

Η Πάικοβιτς δήλωσε ότι αποχωρεί για «προσωπικούς λόγους», ωστόσο προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Βούκσιτς, υποστηρίζοντας πως την απείλησε με «ενοχοποιητικό υλικό» προκειμένου να παραμείνει σιωπηλή. Όπως ανέφερε, δέχθηκε έντονη ψυχολογική πίεση και απειλές που –κατά την ίδια– ισοδυναμούσαν με προσπάθεια πλήρους επαγγελματικής και κοινωνικής της εξόντωσης.

«Όταν ένα πρόσωπο με τεράστια ισχύ στον κρατικό μηχανισμό σου ξεκαθαρίζει ότι δεν θα έχεις “ούτε θέση ούτε ζωή” στη χώρα, καταλαβαίνεις πως δεν μιλάμε για φυσική βία, αλλά για καταστροφή σε όλα τα επίπεδα», έγραψε σε ανάρτησή της. Υποστήριξε επίσης ότι ο πρόεδρος Μιλάτοβιτς δεν παρενέβη για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο Βούκσιτς αρνείται τις κατηγορίες και περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας την Πάικοβιτς για παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής και κατάχρηση τηλεφωνικής συσκευής. Ισχυρίζεται ότι η ίδια ηχογράφησε παράνομα συνομιλία τους από σταθερό τηλέφωνο στο γραφείο του προέδρου και δημοσιοποίησε επιλεκτικά αποσπάσματα με μεγάλη χρονική καθυστέρηση.

Ο πρώην σύμβουλος υποστηρίζει ακόμη ότι τον Μάρτιο δέχθηκε τηλεφώνημα εκβιασμού, με αίτημα να αποσύρει την υποψηφιότητά του για το Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλιώς θα δημοσιοποιούνταν ηχογραφήσεις και υλικό εις βάρος του. Για την υπόθεση, όπως λέει, έχει καταθέσει μήνυση για απόπειρα εκβιασμού, κλοπή και κατάχρηση συσκευής, ενώ η Πάικοβιτς έχει ήδη κληθεί να καταθέσει στις αρχές.

Παραμένει ασαφές πότε καταγράφηκε το φερόμενο sex tape, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Το σκάνδαλο έχει πλήξει σοβαρά την αξιοπιστία της κυβέρνησης και έχει ανοίξει δημόσια συζήτηση για την κατάχρηση εξουσίας, τα όρια της ιδιωτικότητας και την προστασία όσων καταγγέλλουν πιέσεις και απειλές από πολιτικά ισχυρά πρόσωπα.