Στην Ελλάδα ταξίδεψε ο Τούρκος πολιτικός, Ουμίτ Οζντάγ.

Ο αρχηγός του Κόμματος Νίκης (Zafer Partisi), ο οποίος παρά το μικρό μέγεθος του κόμματος, αποτελεί υπολογίσιμο παράγοντα της ρατσιστικής, μη ισλαμιστικής ακροδεξιάς στην Τουρκία, ταξίδεψε στην Ξάνθη σε μια κίνηση πρόκληση, για να επισκεφθεί την αποκαλούμενη «Τουρκική Ένωση Ξάνθης».

Ο λόγος;

Η «Ημέρα Τιμής της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» δεν είναι επίσημη τουρκική εορτή. Πρόκειται για ημέρα που καθιερώθηκε το 1988 από του κύκλους που πρόσκεινται ή λαμβάνουν κατευθυντήριες από το τουρκικό προξενείο. Επίσημος στόχος της ημέρας είναι «να τιμήσει την αντίσταση υπέρ των δικαιωμάτων ταυτότητας και γλώσσας».

Στην Τουρκία γιορτάζεται με εκδηλώσεις από διαφόρους συλλόγους και ΜΚΟ, αλλά δεν έχει status επίσημης αργίας ή εθνικής εορτής.

Ο Ουμίτ Οζντάγ, επισκέφθηκε μαζί με την συνοδεία του την οργάνωση «Τουρκική Ένωση Ξάνθης».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκαν η ιστορία της οργάνωσης, η νομική της διαδικασία και οι δραστηριότητές της, ενώ παράλληλα έγιναν εκτενείς αξιολογήσεις σχετικά με τα βασικά δικαιώματα και τις ελευθερίες της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει».

Ο Οζντάγ τόνισε ότι «η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης έχει πάντα την υποστήριξή του και ότι είναι έτοιμος να προσφέρει κάθε είδους βοήθεια σε αυτή τη διαδικασία».

Ο Οζντάγ έχει αναδειχθεί σε «αστέρι» της τουρκικής άκρας δεξιάς τα τελευταία χρόνια, με έντονες δηλώσεις κατά της μετανάστευσης από Συρία και Αφγανιστάν, καθώς και υπέρ της διαίρεσης στην Κύπρο. Έχει επιτεθεί σε πολιτιστικές εκδηλώσεις Ποντίων και ελληνοτουρκικές πρωτοβουλίες, χαρακτηρίζοντάς τις προπαγάνδα.

Ο Οζντάγ επισκέφθηκε τον τάφο του Αχμέτ Σαδίκ, αλλά και τα γραφεία του Κόμματος Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ).

Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet Liderimiz Dr. Sadık Ahmet'in kabrine ve ardından partimiz genel merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Bu anlamlı günde, anlamlı ziyaretlerinden dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyete… pic.twitter.com/jWmEEGKu1L — DEB / ΚΙΕΦ / FEP (@DebPartisi) January 29, 2026

Την ίδια ώρα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας με αναρτήσεις του, οι οποίες φέρουν τη μορφή του Αχμέτ Σαδίκ, από το πρωί της Πέμπτης εύχεται για την ημέρα κάνοντας επισήμως λόγο ξανά για «τουρκική μειονότητα».

Millî kimliğini tüm dünyaya haykıran, ayrımcılığa karşı hak ve hukukunu korumak için mücadele eden Batı Trakya Türkü’nün 29 Ocak Millî Direniş ve Dayanışma Günü’nü kutluyor; mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet’i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/pHir2vlQ4Z — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2026

Ποιος ήταν ο Αχμέτ Σαδίκ

Ο Αχμέτ Σαδίκ ήταν μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Τη δεκαετία του 1980 είχε ενεργή παρουσία στην πολιτική σκηνή της περιοχής, ενώ θεωρείτο ότι ήταν πολιτικός προστατευόμενος του τότε υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεσούτ Γιλμάζ.

Το 1989 ο Σαδίκ ίδρυσε τον πολιτικό συνδυασμό Εμπιστοσύνη (Güven) ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στο νομό Ροδόπης και μετείχε στις εκλογές του 1989, όπου σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα που ίσχυε τότε, δεν απαιτούνταν η βάση του 3%, προκειμένου ένα κόμμα να εκλέξει βουλευτές. Ο συνδυασμός του αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στο νομό Ροδόπης και ο Σαδίκ εξελέγη βουλευτής. Το τέλος των απανωτών εκλογικών αναμετρήσεων της εποχής τον βρήκε στη θέση του βουλευτή, όπου παρέμεινε ως το 1993. Στην εκλογική αναμέτρηση εκείνης της εποχής ο συνδυασμός του ήρθε πρώτος στη Ροδόπη, ωστόσο λόγω της καθιέρωσης της βάσης του 3%, δεν εξελέγη.

Ο Σαδίκ σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 24 Ιουλίου 1995 έξω από το χωριό Σώστης, στην Κομοτηνή.

Το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (DEB) που ήταν πρώτο σε ψήφους στις ευρωεκλογές 2024, θεωρείται το κόμμα-συνέχεια της πολιτικής του Σαδίκ.

Η φυλάκιση του Σαδίκ το 1989

Ως υποψήφιος βουλευτής, το 1989 ο Αχμέτ Σαδίκ καταδικάστηκε για «διατάραξη κοινής ειρήνης» από την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς κατά την προεκλογική εκστρατεία του 1989 δημοσίευσε διακηρύξεις ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης είναι τουρκική. Πρωτόδικα, η ποινή που του είχε επιβληθεί ήταν 18 μήνες φυλακή χωρίς αναστολή και χωρίς δυνατότητα χρηματικής μετατροπής και για αυτό οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου παρέμεινε περί τους δύο μήνες.

Στο Εφετείο η ποινή μειώθηκε σε 15 μήνες εξαγοράσιμους. Ακολούθως, όμως, ο Σαδίκ προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που τον δικαίωσε εν μέρει, αλλά δεν καταδίκασε την Ελλάδα.

Το ΚΙΕΦ του Αχμέτ Σαδίκ

Το ΚΙΕΦ ιδρύθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1991 από τον Αχμέτ Σαδίκ ο οποίος προήδρευσε μέχρι το θάνατό του το 1995. Διάδοχός του ήταν η χήρα του, Ισίκ Αχμέτ, η οποία προήδρευσε μέχρι το 1999. Επόμενος επικεφαλής υπήρξε ο Αχμέτ Χατζηοσμάν μέχρι το 2007, όταν εξελέγη βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Ο επόμενος πρόεδρος, ο Μουσταφά Μποσνάκ, αντικαταστάθηκε τον Ιούλιο του 2010 από τον Μουσταφά Αλή Τσαβούς. Ο Αχμέτ Χατζηοσμάν εξελέγη νομαρχιακός σύμβουλος Ροδόπης το 2002 και το 2006 με τον κοινό συνδυασμό ΠΑΣΟΚ – Συνασπισμού, ενώ διατέλεσε και αντινομάρχης από το 2002 έως το 2007. Το 5ο τακτικό γενικό Συνέδριο του ΚΙΕΦ πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2019, στα γραφεία του κόμματος και η Τσιγδέμ Ασάφογλου, η μοναδική υποψήφια στο συνέδριο, εξελέγη ως η νέα πρόεδρος του κόμματος.

Το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας θεωρείται το κόμμα-συνέχεια της πολιτικής του Αχμέτ, γι’ αυτό και η νυν επικεφαλής του Τσιγδέμ Ασάφογλου, σε συνέντευξή της αμέσως μετά τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2024, όταν το ΚΙΕΦ είχε αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε μια ακόμη (ευρωπαϊκή) εκλογική αναμέτρηση σε δύο από τους τρεις νομούς της Θράκης, μίλησε στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu και δήλωσε: «Θα ξεπεράσουμε με κάποιο τρόπο το όριο του 3% που εισήχθη για να αποτρέψει το κόμμα μας να στείλει βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο εθνικό κοινοβούλιο» και προσέθεσε «οι καιροί αλλάζουν τώρα και το Κόμμα FEP αφήνει σιγά σιγά το κέλυφος της Δυτικής Θράκης και αρχίζει να αναπτύσσεται».