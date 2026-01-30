Η «κούρσα» της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον! Μετά τη σπουδαία νίκη και την πρόκριση του Ολυμπιακού στα play-offs του Champions League, ήρθε η σειρά Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ να πάρουν θέση στη μάχη του Europa League.

Και οι δύο είχαν εξασφαλίσει από πριν την παρουσία τους στα νοκ-άουτ, όμως η τελευταία αγωνιστική δεν ήταν αρκετή για να δώσει στην Ελλάδα προβάδισμα απέναντι στην Τσεχία και τη 10η θέση. Η ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιόν και η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα δεν επηρέασαν ουσιαστικά τη διαφορά, αφού την ίδια ώρα η Βικτόρια Πλζεν επικράτησε της Βασιλείας, εξασφάλισε την πρόκριση στα play-offs και αύξησε ελαφρώς το προβάδισμά της απέναντι στην Τσεχία κατά 200 βαθμούς.

Παρά ταύτα, η Ελλάδα παραμένει σταθερά στην 11η θέση με 46.312 βαθμούς, αυξάνοντας παράλληλα τη διαφορά από την 12η Πολωνία, που βρίσκεται πίσω με 44.625 βαθμούς, δείχνοντας ότι η «μάχη» συνεχίζεται.

Η Βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 49.025 (3/5)

10. Τσεχία 47.225 (3/5)

11. Ελλάδα 46.312 (4/5)

12. Πολωνία 44.625 (3/4)

13. Δανία 41.356 (1/4)

14. Νορβηγία 39.737 (2/5)

15. Κύπρος 35.443 (2/4)

16. Ελβετία 34.500 (1/5)

17. Αυστρία 33.850 (5/5)

18. Σκωτία 31.650 (1/5)

19. Σουηδία 29.625 (4/4)

20. Ισραήλ 27.500 (4/4)