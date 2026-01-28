Με γκολ του Έσε στο 79′ ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-1 τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, τερμάτισε οριστικά στην πρώτη 24άδα και είναι στα πλέι οφ με στόχο μια θέση στους «16»!

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό από το ξεκίνημά του και στο 8ο λεπτό είχε και την πρώτη καλή φάση, η οποία ήταν για τους γηπεδούχους, με τον Βάινταλ να κάνει το γύρισμα για τον Κλάασεν που δεν βρήκε καλά τη μπάλα. Λίγα λεπτά μετά, στο 13′, ήρθε και η πρώτη φάση για τους «ερυθρόλευκους» με την κεφαλιά του Κοστίνια μετά το κόρνερ του Ροντινέι αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Γιάρος.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδινε μέτρα στους Ολλανδούς και στο 25′ αυτοί πλησίασαν στο γκολ με το γύρισμα του Βάινταλ από αριστερά, ο Τζολάκης έβαλε το πόδι του και ο Γκλουκ τελικά σούταρε ψηλά άουτ από πολύ κοντά. Πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για τον «Αίαντα», με τον Μεντιλίμπαρ να αναγκάζεται λίγα λεπτά μετά να κάνει αλλαγή.

Ο Πιρόλα ένιωθε ενοχλήσεις και τελικά στο 29′ αποχώρησε για να μπει ο Μπιανκόν, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να βρει ρυθμό και τον Άγιαξ να σκοράρει στο 32′ με τον Ντόμπεργκ, ο οποίος όμως ήταν σε θέση οφσάιντ, όπως έδειξε η εξέταση του VAR. Το γκολ, επομένως, δεν μέτρησε και το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0 καθώς ο Ντόλμπεργκ ήταν άστοχος, στο 45’+1′, μετά το γύρισμα του Γκαέι.

Οι Ολλανδοί ήταν πιο επικίνδυνοι στο πρώτο μέρος, οι Πειραιώτες όμως μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Στο 52′ οι Ταρέμι και Ζέλσον Μάρτινς συνεργάστηκαν πολύ ωραία και ο δεύτερος με σουτ εντός περιοχής, ενώ έπεφτε, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Ο Ολυμπιακός είχε, πλέον, το προβάδισμα και προσπάθησε να ελέγξει το παιχνίδι στη συνέχεια, ο Άγιαξ όμως βγήκε μπροστά ψάχνοντας την ισοφάριση και στο 67′, μετά την παρέμβαση του VAR, κέρδισε πέναλτι για χέρι του Μουζακίτη σε σουτ του Στερ. Πέναλτι που εκτέλεσε ο Ντόλμπεργκ στο 69′ και νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1.

Η αντίδραση του Μεντιλίμπαρ ήταν να βγάλει Μουζακίτη και Ελ Κααμπί στο 72′ για να βάλει Σιπιόνι και Τσικίνιο και ο δεύτερος έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του, καθώς από δικό του κόρνερ στο 79′ ο Έσε με ωραία κεφαλιά έγραψε το 1-2!

Ο Ολυμπιακός είχε την πρόκριση στα χέρια του και η απομάκρυνση του Ρέτσου πάνω στη γραμμή, στο 86′, μετά την κεφαλιά του Βέγκχορστ, σφράγισε τη νίκη. Μια νίκη που στέλνει τους νταμπλούχους Ελλάδας στα πλέι οφ, όπου θα διεκδικήσουν την πρόκριση στους «16».

Άγιαξ: Γιάρος, Γκαέι, Μπόουμαν, Μπάας, Βάινταλ, Ρέγκερ, Κλάασεν (70′ Μπουνιντά), Στερ (70′ Έντβαρντσεν), Γκλουκ (82′ Μπόκιο), Ντόλμπεργκ (82′ Βέγκχορστ), Γκοντς.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα (29′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης (72′ Σιπιόνι), Ζέλσον, Ταρέμι, Ροντινέι, Ελ Κααμπί (72′ Τσικίνιο).