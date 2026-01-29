Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 87-75, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να ανατρέψει τη διαφορά των 13 πόντων (98-85) από το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας στη flash interview, στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα της ομάδας του στην άμυνα, αλλά και στη δυναμική που παρουσιάζει το υπάρχον ρόστερ.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Η άμυνά μας στην τέταρτη περίοδο ήταν φανταστική. Τους αναγκάσαμε σε πολλά λάθη και σε δύσκολα σουτ. Βάλαμε 28 πόντους και δεχθήκαμε μόλις 11. Παρόλο που σούταραν πολύ καλά με 40-45% στο τρίποντο, κι εμείς ήμασταν μόνο στο 25% στην έδρα μας, καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι.

Κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη, δεν είναι εύκολο να κερδίσεις την Μπαρτσα, ειδικά όταν ο Πάντερ και ο Κλάιμπερν έβαλαν τόσο δύσκολα σουτ. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους που μας στήριξαν ξανά. Ήταν εκπληκτική η ατμόσφαιρα.

Μας λείπουν ακόμα σημαντικοί παίκτες, έχουμε καλό ρόστερ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν εξαιρετικός και ο Κόρι Τζόσεφ ήταν πολύ καλός σήμερα, γιατί πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι είχε να αγωνιστεί 9 μήνες. Έχασε κάποιες βολές λόγω της όχι τόσο καλής φυσικής του κατάστασης. Είμαι ευγνώμων για το ρόστερ που έχω».