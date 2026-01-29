Το Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο δικαίωσε σήμερα με απόφασή του την προσφυγή δασκάλας, η οποία υποστήριξε ότι έπεσε θύμα διάκρισης από κτηματομεσίτη που την απέφυγε ως υποψήφια ενοικιάστρια, λόγω του πακιστανικού επωνύμου της.

Σύμφωνα με την δασκάλα, όταν αναζητούσε διαμέρισμα για την οικογένειά της, επικοινώνησε με κτηματομεσίτη προκειμένου να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για συγκεκριμένη καταχώρηση και το αίτημά της απορρίφθηκε άμεσα. Όταν ωστόσο δοκίμασε να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας γερμανικό όνομα, είχε σαφή ανταπόκριση. Κατόπιν δοκίμασε με άλλα πακιστανικά και με γερμανικά ονόματα και σε όλες τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Η γυναίκα ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι έπεσε θύμα διάκρισης λόγω της καταγωγής της και ζήτησε 3.000 ευρώ ως αποζημίωση, επικαλούμενη τη νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης.

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε τελικά υπέρ της, διαπιστώνοντας «σαφή διάκριση», η οποία, σύμφωνα με το σκεπτικό του, καθίσταται ακόμη πιο ζημιογόνα, αν αναλογιστεί κανείς τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεσίτες στη διαδικασία εύρεσης στέγης, καθώς αποτελούν τον κόμβο από τον οποίο πρέπει να περάσουν οι υποψήφιοι ενοικιαστές για να προσκληθούν ακόμη και σε μια επίσκεψη.