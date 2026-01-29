Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Αϊδίνι της Τουρκίας, όπου ένας άνδρας εισέβαλε με τη μηχανή του κατευθείαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου, διασχίζοντας τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου.

Το βίντεο από κινητά τηλέφωνα κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ειρωνικά αλλά και με ανησυχία για την ασφάλεια προσωπικού και ασθενών.

Στα σχόλια επισημαίνεται ότι τα περιστατικά «ακρότητας» μέσα σε χώρους υγείας πληθαίνουν, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη επίσημες πληροφορίες για τα κίνητρα του οδηγού ή για τυχόν διοικητικές και νομικές συνέπειες που αντιμετωπίζει.