Διαδηλωτές ξεδίπλωσαν ένα τεράστιο πορτρέτο της 6χρονης Παλαιστίνιας Χιντ Ρατζάμπ σε μια παραλία της Βαρκελώνης, δύο χρόνια μετά τον θάνατό της στον πόλεμο στη Γάζα και η μητέρα της απηύθυνε έκκληση η διεθνής κοινότητα να επιδείξει προσοχή στον Γολγοθά των παιδιών της Γάζας.

Οι αγωνιώδεις κραυγές της Χιντ για βοήθεια, πριν από το τέλος της, ενώ βρισκόταν παγιδευμένη σε ένα όχημα εν μέσω ισραηλινών πυρών, αναβιώνουν στην ταινία “The Voice of Hind Rajab” που κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας πέρυσι και είναι υποψήφια φέτος για ένα Όσκαρ.

Κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιχειρήσεων ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023, η Χιντ εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο για ώρα, εκλιπαρώντας Παλαιστίνιους διασώστες μέσω ενός κινητού τηλεφώνου να στείλουν βοήθεια, την ώρα που η θεία της, ο θείος της και τρία ξαδέλφια της ήταν ήδη νεκροί.

Όταν το ασθενοφόρο έφθασε εντέλει, η επικοινωνία με το κορίτσι και τους ίδιους τους διασώστες χάθηκε. Δώδεκα ημέρες αργότερα, οι σοροί του κοριτσιού, των συγγενών της και δύο μελών του ασθενοφόρου ανασύρθηκαν από την περιοχή.

Στη Βαρκελώνη, εκατοντάδες άνθρωποι κρατούσαν έναν τεράστιο μουσαμά μήκους 55 μέτρων με το πρόσωπο της Ρατζάμπ, δίπλα σε μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία και το μήνυμα «Ελευθερία στα Παιδιά της Γάζας».

Τα παιδιά της Γάζας δεν ζητούν συμπόνια. Ζητούν το δικαίωμά τους να ζήσουν, να κοιμούνται χωρίς φόβο, να παίζουν χωρίς βόμβες, να μεγαλώσουν, απλά να μεγαλώσουν», είπε η μητέρα της Χιντ, η 29χρονη Ουεσάμ Χαμάντα, καθώς παρακολουθούσε τα αποκαλυπτήρια του πορτρέτου της κόρης της.

«Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ δεν έμεινε στο αυτοκίνητο, ταξίδεψε πέρα από τα σύνορα», δήλωσε η Ιορδανό-Καναδή ηθοποιός Σάτζα Κιλάνι, που υποδύεται μία διασώστρια της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στην ταινία και παρέστη στη διαμαρτυρία στην παραλία της Βαρκελώνης.

Ερωτηθείς αυτήν την εβδομάδα σχετικά με τους θανάτους της Χιντ και των συγγενών της, ο ισραηλινός στρατός απάντησε πως το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση και απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω. Οι ισραηλινές δυνάμεις λένε πως ποτέ δεν στοχοθέτησαν εσκεμμένα αμάχους στον πόλεμο, κατηγορώντας τα μέλη της Χαμάς ότι έθεταν τη ζωή τους σε κίνδυνο χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες, σύμφωνα με το ΑΠΕ