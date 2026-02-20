Για την προσαρμογή του στον Ολυμπιακό και για την πρώτη του συμμετοχή με την «ερυθρόλευκη” φανέλα στο Champions League, μίλησε ο Αντρέ Λουίζ.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ μιλώντας στην κάμερα της «Cosmote TV» τόνισε πως η ομάδα του μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στην Λεβερκούζεν στο δεύτερο παιχνίδι στην Γερμανία και παράλληλα πως θέλει να βοηθήσει είτε με γκολ, είτε με ασίστ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέ Λουίζ:

Για το ντεμπούτο του στο Champions League: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έπαιξα για πρώτη φορά στο Champions League. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το συνδυάσουμε με μία νίκη, ωστόσο έχουμε και το δεύτερο παιχνίδι και ελπίζουμε εκεί να τα καταφέρουμε».

Για το ματς με τον Παναιτωλικό: «Η ίδια ενέργεια και η ίδια θέληση υπάρχει σε όλα τα παιχνίδια. Είτε απέναντι στη Λεβερκούζεν, είτε απέναντι στον Παναιτωλικό έχουμε την ίδια θέληση να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε. Επομένως τώρα έχουμε συγκεντρωθεί στο ματς του πρωταθλήματος. Θέλουμε να το κερδίσουμε και μετά θα σκεφτούμε την Λεβερκούζεν».

Για την προσαρμογή του: «Η αλήθεια είναι πως πηγαίνει πολύ καλά η προσαρμογή μου. Όλοι είναι δίπλα μου από την πρώτη στιγμή. Με βοηθάει πολύ πως στην ομάδα υπάρχουν πολλοί που μιλάμε την ίδια γλώσσα και όλα πηγαίνουν πολύ καλά».

Για το αν πλησιάζει η ώρα για το πρώτο του γκολ: «Μακάρι αν το θέλει ο Θεός να γίνει αυτό. Είτε με ένα γκολ, είτε με μία ασίστ θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω τον Ολυμπιακό».