Κακοκαιρία επηρεάζει σήμερα τη χώρα με τα φαινόμενα να έχουν ήδη ξεκινήσει από τη δυτική πλευρά της χώρας κινούμενα σταδιακά προς τα ανατολικά, ενώ και στην Αττική έχει ξεκινήσει η βροχή.

Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι σχετικά έντονα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του δίνει την τελευταία εικόνα του ψυχρού μετώπου που «σαρώνει» τη χώρα από τα δυτικά.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος μετά τις 18:00 το απόγευμα ισχυρές βροχοκαταιγίδες θα πλήξουν και την περιοχή της Αττικής.

Ο μετεωρολόγος κάνει εκτίμηση πως 25mm βροχής θα πέσουν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και για ένα τρίωρο οι οποίες θα είναι σχετικά μεγάλης ραγδαιότητας.

Δείτε την ανάρτηση: