Πολλοί Αθηναίοι επέλεξαν να φύγουν εκτός των «τειχών» για το τριήμερο, αλλά για να φτάσει κανείς στην έξοδο, πρέπει πρώτα να περάσει από τις «συμπληγάδες» των κεντρικών αρτηριών. Από το μεσημέρι της Παρασκευής, το σκηνικό στους δρόμους είναι το αναμενόμενο: αυξημένη κίνηση και κόκκινο σχεδόν παντού.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Λεωφόρος Κηφισού: Ο απόλυτος «πρωταγωνιστής» της κίνησης. Ουρές χιλιομέτρων παρατηρούνται στην άνοδο, από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τη Μεταμόρφωση.



Αττική Οδός: Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: Άνω των 30΄ από Κάντζα έως Κηφισίας, 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία, 20΄-25΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.



Λεωφόρος Αθηνών: Αυξημένη κίνηση από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, με τους εκδρομείς προς Πελοπόννησο να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

