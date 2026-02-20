Ολυμπιακός και Παναθηναϊκό AKTOR θα αναμετρηθούν αύριο στο κλειστό του Ηρακλείου στον τελικό (20:00) του Final Allwyn 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει πως η ομάδα του θα τα δώσει όλα για το τρόπαιο.

Ο προπονητής των «πρασίνων» δεν παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους πριν από το παιχνίδι και επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου.

Αναλυτικά στην τοποθέτησή του αναφέρει:

«Στον τελικό τίθενται αντιμέτωπες δύο μεγάλες ομάδες. Κάθε φορά, το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Το ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλύτερη ημέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Από την πλευρά μας θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όπως και πέρσι, και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, που μέχρι στιγμής παίζει καλό μπάσκετ και στην EuroLeague».