Ο Πέτρο Ποροσένκο επιστρέφει στο προσκήνιο με σκληρές προειδοποιήσεις για τον Βλαντιμίρ Πούτιν και αιχμές κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία μπαίνουν σε κρίσιμη φάση υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.

Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, μιλώντας στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, υπενθυμίζει πως «ο Πούτιν είναι αξιωματικός της KGB» και καταγγέλλει ότι όσοι συνομιλούν σήμερα μαζί του ξεχνούν τον βασικό κανόνα: να μην τον εμπιστεύονται ποτέ και να διαπραγματεύονται μόνο από θέση ισχύος. Η εμπειρία του από τις Συμφωνίες του Μινσκ το 2014-2015 –που απέτυχαν να παγώσουν οριστικά τη σύγκρουση στο Ντονμπάς– τον οδηγεί να φοβάται ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά με «ενορχηστρωτή» την Ουάσινγκτον και με την Ευρώπη εκτός τραπεζιού.

Ο Ποροσένκο, πλέον ηγέτης της κύριας αντιπολιτευόμενης δύναμης European Solidarity, κατηγορεί εμμέσως τον Ζελένσκι ότι «δεν καταλαβαίνει τον Πούτιν και δεν καταλαβαίνει τον Τραμπ», την ώρα που, όπως λέει, «ούτε ο Τραμπ καταλαβαίνει τον Πούτιν», δημιουργώντας «μια παγκόσμια τραγωδία, όχι μόνο για την Ουκρανία». Κατά τον ίδιο, ο Πούτιν δεν επιδιώκει μια καλύτερη συμφωνία ειρήνης, αλλά «ονειρεύεται την αποκατάσταση της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας», αδιαφορώντας για το κόστος σε ρωσικές και ουκρανικές ζωές. Τονίζει μάλιστα ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για επιπλέον εδάφη στην ανατολική Ουκρανία, αλλά χρησιμοποιεί τις υπερβολικές εδαφικές απαιτήσεις για να αποσταθεροποιήσει την εσωτερική πολιτική σκηνή στο Κίεβο, καθώς τυχόν παραχώρηση θα έπρεπε να εγκριθεί με δημοψήφισμα που θα διχάσει την κοινωνία.

«Πούτιν είναι αξιωματικός της KGB»: Το μήνυμα Ποροσένκο προς Τραμπ και Ζελένσκι

«Θυμηθείτε, ο Πούτιν είναι αξιωματικός της KGB. Είναι ειδικός σε τέτοιες επιχειρήσεις», προειδοποιεί ο Ποροσένκο, θεωρώντας ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί το παζάρι για τα εδάφη ως εργαλείο διάλυσης της ουκρανικής ενότητας. Επιτίθεται στη λογική του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος –όπως λέει– πιστεύει ότι ο Πούτιν «παζαρεύει» καλύτερους όρους ειρήνης, ενώ στην πραγματικότητα επιδιώκει ιστορική υστεροφημία μέσα από την ανασύσταση μιας αυτοκρατορικής Ρωσίας. Ο Ποροσένκο εκτιμά ότι χωρίς στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο ουκρανικό έδαφος, ως μέρος μιας ΝΑΤΟϊκής ή ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, καμία συμφωνία δεν θα έχει διάρκεια και η σύγκρουση θα αναζωπυρωθεί.

Αποκαλύπτει μάλιστα ότι ήδη από το 2017 είχε συζητήσει με τον Τραμπ, στην πρώτη του θητεία, το σενάριο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων σε αποστολή ειρήνευσης, παρά την αρχική εχθρότητα του τότε προέδρου προς το ΝΑΤΟ και τις επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Κατά την εκδοχή του Ποροσένκο, ο Τραμπ άρχισε τότε να «βλέπει» το ενδεχόμενο, έχοντας τον νου του στη «κληρονομιά» που θα αφήσει ως «πρόεδρος της ειρήνης», κάτι που –σύμφωνα με τον πρώην Ουκρανό ηγέτη– δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς «μπότες στο έδαφος».

Πούτιν, Ποροσένκο και η μάχη για την ευρωπαϊκή καρέκλα στις συνομιλίες

Ο Ποροσένκο υπερασπίζεται εκ νέου τις Συμφωνίες του Μινσκ, παρότι ο Ζελένσκι τον είχε «χτυπήσει» σκληρά προεκλογικά για αυτές, και ισχυρίζεται ότι «παρά τα ελάχιστα που παραχώρησα, κέρδισα πέντε χρόνια για να χτίσω το ουκρανικό κράτος, την Εκκλησία και τον στρατό». Αυτά τα πέντε χρόνια, σημειώνει, ήταν καθοριστικά για να μπορέσει η Ουκρανία να αντέξει τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας το 2022 και να αποφύγει την ήττα. Σήμερα, απαιτεί η Ευρώπη να «επιβάλει» την παρουσία της στις διαπραγματεύσεις, υιοθετώντας την πρόταση του Εμανουέλ Μακρόν για ευρωπαϊκή συμμετοχή στα σχήματα ασφάλειας με τη Ρωσία, με τη στήριξη –όπως λέει– του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Κατά τον Ποροσένκο, «η Ευρώπη έχει κάθε δικαίωμα να βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς είναι αυτή που χρηματοδοτεί την Ουκρανία», ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι «χωρίς τον Τραμπ, χωρίς την Αμερική, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία ειρήνης». Προτείνει ένα σχήμα «καλού και κακού μπάτσου» με ΗΠΑ και Ευρώπη να μοιράζονται ρόλους στις διαπραγματεύσεις, αλλά επιμένει ότι η τελική αρχιτεκτονική ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνει αμερικανική στρατιωτική παρουσία για να αποτραπεί μια νέα ρωσική επίθεση.

Εσωτερική κρίση και το στοίχημα της εθνικής ενότητας

Παρά τις δραματικές προειδοποιήσεις για τον Πούτιν, ο Ποροσένκο στρέφει τα πυρά του και στο εσωτερικό μέτωπο, περιγράφοντας το ουκρανικό κοινοβούλιο ως βυθισμένο σε «βαθιά κρίση», με περισσότερους από 20 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» να ερευνώνται για δωροδοκία. Υποστηρίζει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να στερήσει από τον Ζελένσκι την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να τον αναγκάσει να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας, στην οποία ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θέτει «καμία προϋπόθεση» και δεν ζητά θέση, καθώς –όπως λέει– «το διακύβευμα είναι αν η Ουκρανία θα επιβιώσει ή όχι». Παράλληλα, εκφράζει βεβαιότητα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα ακυρώσει ως αντισυνταγματικές τις βαρύτατες κατηγορίες εναντίον του για προδοσία, συνωμοσία και διαφθορά, τις οποίες αποδίδει σε πολιτική δίωξη της κυβέρνησης Ζελένσκι, σύμφωνα με το Politico.

Οι προσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε Πούτιν, Ποροσένκο και Ζελένσκι –όπως προκύπτει από τα όσα περιγράφει ο πρώην πρόεδρος– διαμορφώνουν ένα επικίνδυνο τρίγωνο, όπου η Μόσχα επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις εσωτερικές ρωγμές της Ουκρανίας, την άγνοια ή την αφέλεια της νέας ηγεσίας στο Κίεβο και τις εμμονές της Ουάσινγκτον. Σε αυτό το σκηνικό, η προειδοποίηση «μην ξεχνάτε ότι ο Πούτιν είναι αξιωματικός της KGB» λειτουργεί ταυτόχρονα ως μήνυμα προς τον Ζελένσκι, τον Τραμπ και την Ευρώπη ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν κάνει «συμφωνίες», αλλά στήνει πολυεπίπεδες παγίδες ισχύος.