Το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στις οθόνες μας με το 2ο live, για ένα ακόμα Σαββατόβραδο με τηλεοπτικό υπερθέαμα, συναίσθημα και μεγάλες μουσικές εκπλήξεις! Ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης δίνει τον ρυθμό και μας προσκαλεί σε μια λαμπερή και ξεσηκωτική μουσική γιορτή για όλους! Η αγωνία κορυφώνεται, οι ερμηνείες δυναμώνουν και η σκηνή του J2US μετατρέπεται για ακόμη μία φορά σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτυ!

Τα ζευγάρια ανεβαίνουν στη σκηνή τολμηρά και αποφασισμένα, με διάθεση να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να μας εκπλήξουν, με κάθε act να διηγείται μία ολόκληρη ιστορία.

Δυναμώστε την ένταση! Είναι έτοιμοι να κερδίσουν τις εντυπώσεις!

Μαίρη Αργυριάδου – Κώστας Δόξας: «Να ‘μουνα το σεντονάκι» (Βαγγέλης Περπινιάδης)

Θανάσης Βισκαδουράκης – Ξένια Βέρρα: «Το πα στον παπά» (Λευτέρης Πανταζής)

Mary Vitinaros – Steve Provis: «Thriller» (Michael Jackson)

Λάκης Γαβαλάς – Shaya: «Εσύ τι λες» (Άντζελα Δημητρίου)

Ηλίας Γκότσης – Θωμαή Απέργη: «Μην αντιστέκεσαι» (Σάκης Ρουβάς)

DJ Deleasis – Έφη Θώδη: «A far l’amore comincia tu» (Raffaella Carrà)

Δάφνη Καραβοκύρη – Έλενα Τσαγκρινού: «Αεράκι» (Ελένη Φουρέιρα)

Gio Kay – Αγγελική Ηλιάδη: «Της γερακίνας γιος» (Βασίλης Τσιτσάνης)

Χάρης Λεμπιδάκης – Φαίη Θεοχάρη: «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά» (Γιώργος Λεμπέσης)

Γιώργος Παπαχαραλάμπους – Ματίνα Ζάρα: «Με συγχωρείτε» (Πέτρος Ιακωβίδης)

Δημήτρης Σκουλός – Δανιέλα Χατζή: «Alabina» (Alabina)

Χαρά Τσιώλη – Στάθης Αγγελόπουλος: «Σε περίπτωση που» (Άννα Βίσση)

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς έρχεται από το Λονδίνο! Το θρυλικό Grease , ένα από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των εποχών που ήρθε κατευθείαν από το Λονδίνο στην Αθήνα για παραστάσεις στο Christmas Τheater, ζωντανεύει στο πλατό του J2US σε ένα εκρηκτικό tribute γεμάτο ρυθμό, νοσταλγία και «ηλεκτρισμένη» διάθεση.

Special guest ο εμβληματικός ερμηνευτής Σταμάτης Γονίδης! Με τη χαρακτηριστική, βαθιά λαϊκή του χροιά, ο Σταμάτης Γονίδης ανεβαίνει στη σκηνή χαρίζοντας μια από εκείνες τις εμφανίσεις του που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο λαϊκό τραγούδι.

Στη θέση της guest κριτή, μια σπουδαία ερμηνεύτρια που έχει σφραγίσει με τη φωνή της το ελληνικό τραγούδι, η Ελένη Δήμου φέρνει στην επιτροπή την καλλιτεχνική της ευαισθησία και τη μουσική της εμπειρία.

Στην κριτική επιτροπή, η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή σχολιάζουν, συγκινούνται και δίνουν τον παλμό με τις παρεμβάσεις τους.

Αυθεντική ψυχαγωγία, χαρά, ατμόσφαιρα γιορτής από την αρχή μέχρι το τέλος.

Το J2US δεν είναι απλώς ένα show. Είναι το τηλεοπτικό πάρτυ που περιμένουμε όλη την εβδομάδα. Ζήσε το πάρτυ στο Open το Σάββατο 21/2 στις 20:00.