Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι επιβλήθηκε πρόστιμο 20 χιλιάδων ευρώ στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ απαλλάχθηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Να θυμίζουμε πως ο πρόεδρος της Ένωσης είχε κληθεί από τον Υπεύθυνο Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, για «δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ», μετά το ντέρμπι με τους Πειραιώτες.

H απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ αναφέρει:

«Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ της αποδιδόμενης πειθαρχικής παράβασης. Κηρύσσει τον πρώτο εγκαλούμενο, Μάριο Ηλιόπουλο πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ).

Επιβάλλει στον εγκαλούμενο χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (αγώνας ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το πρωτάθλημα της Super League 1 στις 1-2-2026)».