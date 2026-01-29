Μια εφιαλτική εικόνα για το μέλλον της ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών περιγράφουν κορυφαίοι ιατρικοί κύκλοι, με τις προειδοποιήσεις για την πνευματική υγεία του Ντόναλντ Τραμπ να παίρνουν πλέον τη μορφή χιονοστιβάδας.

Η πρόσφατη αδυναμία του προέδρου να ανακαλέσει στη μνήμη του ακόμη και τον όρο «Αλτσχάιμερ», μιλώντας για την ασθένεια του πατέρα του, Frederick, θεωρείται από πολλούς ως η «κορυφή του παγόβουνου».

Ο παραλληλισμός με τον Χίτλερ και η «Αποκάλυψη»

Ο δρ Τζον Γκάρτνερ, διακεκριμένος ψυχοθεραπευτής, μιλώντας στην Express, δεν μάσησε τα λόγια του, προχωρώντας σε μια σύγκριση που προκαλεί ανατριχίλα. Σύμφωνα με τον ειδικό, ο Τραμπ πάσχει από «κακοήθη ναρκισσισμό», μια διαταραχή προσωπικότητας που, όπως υποστηρίζει, μοιραζόταν με τον Αδόλφο Χίτλερ.

«Ρίξτε μια καλή ματιά στον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, γιατί αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή του που θα δείτε ποτέ», προειδοποιεί ο Γκάρτνερ. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η άνοια του προέδρου δεν είναι στάσιμη, αλλά επιταχύνεται ραγδαία. «Κατευθυνόμαστε προς την Αποκάλυψη, γιατί δεν έχει καμία αίσθηση κρίσης ούτε καμία ανησυχία για τις συνέπειες των πράξεών του στον κόσμο. Το μόνο πιο επικίνδυνο από έναν Αμερικανό Χίτλερ είναι ένας Αμερικανός Χίτλερ με άνοια», τονίζει χαρακτηριστικά.

Σωματικά σημάδια και πνευματικός «εκτροχιασμός»

Η ανησυχία ενισχύεται από την εξωτερική εμφάνιση του Τραμπ, ο οποίος πλησιάζει τα 80 του χρόνια. Μελανιασμένα χέρια, πρησμένοι αστράγαλοι και η τάση του να αποκοιμάται κατά τη διάρκεια κρίσιμων συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου, έχουν πυροδοτήσει σενάρια ακόμα και για κρυφό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αν και ο ίδιος είχε χτίσει την προεκλογική του καμπάνια ειρωνευόμενος τον Τζο Μπάιντεν ως «Υπναρά Τζο», οι ειδικοί θεωρούν πως πλέον η κατάσταση έχει αντιστραφεί πλήρως. «Ο Τραμπ είναι πλέον εκατό φορές χειρότερος απ’ ό,τι υπήρξε ποτέ ο Μπάιντεν. Είναι ανεξέλεγκτος, χωρίς φραγμούς και εκτός πραγματικότητας», αναφέρει ο δρ Γκάρτνερ.

Οι ανησυχίες των συμμάχων και η στάση του Λευκού Οίκου

Οι φόβοι αυτοί φαίνεται να έχουν φτάσει και στα αυτιά των Ευρωπαίων ηγετών. Πληροφορίες θέλουν τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, να μεταφέρει κατ’ ιδίαν σε ομολόγους του πως η ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ είναι «επικίνδυνη».

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος διαψεύδει κατηγορηματικά τα πάντα, κάνοντας λόγο για «απολύτως ψευδείς ειδήσεις». Ωστόσο, οι στιγμές που ο λόγος προδίδει τον πρόεδρο –όπως όταν η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ χρειάστηκε να του ψιθυρίσει τη λέξη «Αλτσχάιμερ» για να συνεχίσει τη φράση του– παραμένουν αδιάψευστοι μάρτυρες μιας κατάστασης που προκαλεί παγκόσμιο δέος.

Με το δάχτυλο στο πυρηνικό κουμπί και το βλέμμα σε επεκτατικές βλέψεις προς τον Καναδά και τη Γροιλανδία, η πνευματική συγκρότηση του 47ου προέδρου παραμένει το πιο κρίσιμο ζήτημα της παγκόσμιας ατζέντας.