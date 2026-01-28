Την έντονη ανησυχία του για την πνευματική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως εξέφρασε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Φίτσο, δηλώνοντας στους Ευρωπαίους ομολόγους του πως ήταν «σοκαρισμένος» μετά το τετ-α-τετ που είχαν στη Φλόριντα. Σύμφωνα με πέντε διπλωματικές πηγές που ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της συνομιλίας, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός μετέφερε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο, ένας από τους λίγους ηγέτες της ΕΕ που υποστηρίζει συχνά τις θέσεις του Τραμπ για τις αδυναμίες της Ευρώπης, εξέφρασε ανησυχία για την «ψυχολογική κατάσταση» του προέδρου των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν δύο από τους διπλωμάτες. Ο Φίτσο χρησιμοποίησε τη λέξη «επικίνδυνος» για να περιγράψει την εικόνα που εξέπεμψε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους στην έπαυλη Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, στις 17 Ιανουαρίου.

Η ανεπίσημη συζήτηση

Η συνομιλία μεταξύ του Φίτσο και των Ευρωπαίων ομολόγων του έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 22 Ιανουαρίου, στο περιθώριο μιας έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ που διοργανώθηκε για να συζητηθούν οι διατλαντικές σχέσεις μετά τις απειλές του Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας. Οι ηγέτες χρησιμοποίησαν τη συγκέντρωση αυτή για να επιχειρήσουν να κατευνάσουν τις εντάσεις, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υπαναχωρήσει μία ημέρα νωρίτερα από την απειλή του να επιβάλει δασμούς σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Οι διπλωμάτες ανέφεραν ότι ο Σλοβάκος πρωθυπουργός προέβη σε αυτά τα σχόλια σε μια ξεχωριστή, ανεπίσημη συζήτηση μεταξύ ορισμένων ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων της ΕΕ, και όχι κατά τη διάρκεια των επίσημων διαβουλεύσεων. Αν και κανένας από τους διπλωμάτες που μίλησαν στο POLITICO δεν ήταν παρών, ενημερώθηκαν χωριστά για το περιεχόμενο της συνομιλίας από τους ίδιους τους ηγέτες λίγο μετά το πέρας της.

Οι δηλώσεις του Φίτσο θεωρούνται ιδιαίτερα βαρύνουσες, καθώς σύμφωνα με το POLITICO συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Ευρωπαίων υποστηρικτών του Τραμπ. Μάλιστα, μετά τη συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο, ο ίδιος προέβαλε την πρόσβασή του στον Αμερικανό πρόεδρο μέσω βίντεο στο Facebook, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην προσέγγιση της Ουάσιγκτον για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πριν από έναν χρόνο, ο Φίτσο είχε μιλήσει στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC), δηλώνοντας στους Αμερικανούς πως «ο πρόεδρός σας προσφέρει σπουδαία υπηρεσία στην Ευρώπη».

Τι απαντάει ο Σλοβάκος πρωθυπουργός

Σήμερα ο Φίτσο τοποθετήθηκε μέσω της πλατφόρμας X, αναφέροντας: «Απορρίπτω κατηγορηματικά τα ψεύδη του POLITICO σχετικά με τον τρόπο που αξιολόγησα τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ. Κανείς δεν άκουσε τίποτα, κανείς δεν είδε τίποτα, δεν υπάρχουν μάρτυρες, αλλά τίποτα δεν εμπόδισε το POLITICO από το να επινοήσει ψέματα».

Πάντως, το POLITICO αναφέρει πως ακόμη και χωρίς τις δηλώσεις του Φίτσο, οι ηγέτες της Ευρώπης και οι ανώτεροι αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τον απρόβλεπτο Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με έναν έκτο διπλωμάτη της ΕΕ. Παράλληλα, οι φόβοι για την κατάσταση της υγείας του Τραμπ «γίνονται ταχέως θέμα συζήτησης σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετέχει στις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Βρυξελλών και των εθνικών πρωτευουσών.

Ο 79χρονος Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα και σθεναρά ότι πάσχει από οποιαδήποτε πάθηση που επηρεάζει τις γνωστικές του λειτουργίες, δηλώνοντας αυτή την εβδομάδα στο New York Magazine ότι δεν πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες, όπως είπε, εμπόδιζαν τις προσπάθειές του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο έδαφος που ανήκει στη Δανία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, τότε δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού με τη χρήση βίας.

Σε ομιλία του στο Νταβός της Ελβετίας την περασμένη Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος απαίτησε «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, απέκλεισε ωστόσο τη χρήση στρατιωτικής δράσης.