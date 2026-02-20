Με έναν λόγο βαθιά προσωπικό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, τιμώντας την ως μια οικουμενική προσωπικότητα και μια πνευματική «γέφυρα» του Ελληνισμού.

Κατά τον επικηδειό του, αναφέρθηκε και στο περιεχόμενο ενός χειρογράφου που του έδωσε η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, όταν το 2015 αποφάσισε να διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

«Ήταν σκέψεις γραμμένες στο χέρι στο πολυτονικό, το 2015, όταν με ενθάρρυνε να διεκδικήσω την ηγεσία της ΝΔ», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Οταν πτωχεύουν οι πλούσιοι, δεν θα πλουτίσουν οι φτωχοί. Μα όταν κυβερνούν ανίκανοι, ένοχοι είναι οι ικανοί. Κι όταν μόνο οι ανάξιοι μιλούν για αξίες, τότε η απαξίωση θα είναι γενική», ανέφερε μεταξύ άλλων το χειρόγραφο που έδωσε η Αρβελέρ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έκλεισε τον επικήδειο με τη φράση «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Ελένη».

Η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ έφτασε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών και λίγο αργότερα ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, το οποίο ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι. Λίγο μετά τις 13:00 ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στο νεκροταφείο Βύρωνα.

Στη Μητρόπολη Αθηνών έφτασαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και άλλοι.