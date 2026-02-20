Ο γενικός διευθυντής της Βέρντερ Βρέμης ξεκαθάρισε πως ο σύλλογος ακυρώνει την καλοκαιρινή του περιοδεία στις ΗΠΑ, καθώς οι πρόσφατες εξελίξεις δεν συμβαδίζουν με τις αρχές και τη φιλοσοφία της ομάδας.

Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό προχωρά η Βέρντερ Βρέμης, σε ό,τι αφορά την προγραμματισμένη θερινή της παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στη Μινεσότα.

Η γερμανική ομάδα επρόκειτο να ταξιδέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της και για σειρά φιλικών αγώνων. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο γενικός διευθυντής Κλάους Φίλμπρι, το ταξίδι – εκτός απροόπτου- δεν θα πραγματοποιηθεί.

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι στη Μινεσότα δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους από αστυνομικά πυρά αποτελεί εξέλιξη που δεν συνάδει με τις αξίες και τα ιδανικά του συλλόγου, οδηγώντας στη λήψη της απόφασης για ματαίωση της περιοδείας.

Παράλληλα, οι αυστηροί περιορισμοί εισόδου στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ζητήματα για ορισμένους ποδοσφαιριστές, στοιχείο που επίσης συνεκτιμήθηκε πριν παρθεί η τελική απόφαση.

«Δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από αστυνομικούς στην πολιτεία της Μινεσότα. Το να αγωνίζεσαι σε μια πόλη που βρίσκεται σε αναταραχή και όπου άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πυροβολισμούς δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες του συλλόγου μας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.