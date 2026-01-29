Η Μελάνια Τραμπ θα γιορτάσει σήμερα στην Ουάσιγκτον την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της “Melania”, που καταγράφει τις 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του συζύγου της το 2025 και το οποίο χρηματοδοτήθηκε με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από το αμερικανικό κολοσσό Amazon, ένα σπάνιο ύψος επένδυσης για μια τέτοιου είδους ταινία.

«Πιστεύω πως σε κάθε σκηνή, (το κοινό) θα δει πώς εργάζομαι, ποια είμαι και πώς επικοινωνώ με τους ανθρώπους και θα με γνωρίσουν λίγο καλύτερα», διαβεβαίωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται το βράδυ της Πέμπτης σε αβάν πρεμιέρ στο Kennedy Center, έναν σημαντικό χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων της αμερικανικής πρωτεύουσας που προσφάτως μετονομάστηκε σε Trump-Kennedy Center. Ένας μεγάλος αριθμός προσκεκλημένων, μεταξύ αυτών ο ίδιος ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, θα περπατήσουν στο κόκκινο χαλί.

Η προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται την Παρασκευή σε ολόκληρο τον κόσμο, πριν από τη διαδικτυακή κυκλοφορία του μέσω του Prime Video.

Στα πρώτα πλάνα από το ντοκιμαντέρ “Melania”, που είδαν το φως της δημοσιότητας τον Δεκέμβριο, διακρίνεται το πρώην μοντέλο, ηλικίας 55 ετών, να λέει τη φράση «άντε πάλι» απευθυνόμενη στον φακό λίγα λεπτά πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της.

Με τη χρηματοδότηση της Amazon, η ταινία “Melania” εντάσσεται στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης του Τζεφ Μπέζος με τον Ντόναλντ Τραμπ όπως καταγράφεται τους τελευταίους μήνες.

Ο ιδρυτής του αμερικανικού κολοσσού είχε προσκληθεί, μεταξύ άλλων, να καθίσει στην πρώτη σειρά των καλεσμένων στην τελετή ορκωμοσίας της 20ης Ιανουαρίου του 2025 στο Καπιτώλιο.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, η Amazon έχει επενδύσει έως και σχεδόν 40 εκατομμύρια δολάρια στο σχέδιο, το 70% και πλέον των οποίων να πηγαίνει στη Μελάνια Τραμπ. Ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο από την προσφορά της Disney, που είχε προτείνει 14 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει από την πλευρά του εγκωμιάσει την ταινία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους σινεφίλ να μην τη χάσουν.

Η Amazon θα αφιερώσει επίσης σχεδόν 35 εκατομμύρια δολάρια στην προώθηση της ταινίας, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Puck.

Όμως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ντοκιμαντέρ και η διαφήμιση που το περιβάλλει σχολιάζονται δυσμενώς και ορισμένοι χρήστες δημοσιεύουν στιγμιότυπα οθόνης από ιστότοπους κινηματογράφων στις ΗΠΑ που δείχνουν πως κανένα εισιτήριο δεν έχει αγοραστεί. Και οι επαγγελματίες της βιομηχανίας του κινηματογράφου αναμένουν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων στις κινηματογραφικές αίθουσες, γράφει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η ταινία δέχθηκε επίσης επικρίσεις για την επιλογή του σκηνοθέτη: Μπρετ Ράτνερ. Δημιουργός των blockbusters “Rush Hour” et “X-Men: Η τελική αναμέτρηση», κατηγορήθηκε το 2017 για σεξουαλική επίθεση από τις ηθοποιούς Ολίβια Μαν και Νατάσα Χένστριτζ, όπως και άλλες τέσσερις γυναίκες, ενώ μέσω του κινήματος #MeToo.

Ερωτηθείσα για τη συνεργασία αυτή, η Μελάνια Τραμπ δήλωσε χθες: «Ήταν ο καλύτερος και ήταν ευχαρίστησή μου να συνεργαστώ μαζί του».