Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε το βράδυ ότι προσδοκά η Ρωσία να τηρήσει τη συμφωνία και να απέχει από πλήγματα στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις για μία εβδομάδα, εν μέσω της βαριάς χειμερινής περιόδου, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ. το περασμένο Σαββατοκύριακο). Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά, στην πλατφόρμα Χ.

«Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.