Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε το βράδυ ότι προσδοκά η Ρωσία να τηρήσει τη συμφωνία και να απέχει από πλήγματα στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις για μία εβδομάδα, εν μέσω της βαριάς χειμερινής περιόδου, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ. το περασμένο Σαββατοκύριακο). Αναμένουμε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά, στην πλατφόρμα Χ.
«Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.
An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026