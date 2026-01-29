Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, σχολίασε το αποτέλεσμα της ομάδας του απέναντι στη Ρόμα και αναφέρθηκε στις προσπάθειες για ενίσχυση της ομάδας μέσω μεταγραφών.

Στο τελευταίο ματς της League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Ρόμα και ο Μπενίτεθ μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1 μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Για το 1-1 με τη Ρόμα: «Το τελικό 1-1 είναι πικρό όπως πήγε το ματς και με το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαμε. Σήμερα τα προβλήματα ήταν πολλά. Είχαμε 11 επαγγελματίες ετοιμοπόλεμους, παιδιά από την ακαδημία στον πάγκο και τον Ταμπόρδα με πυρετό. Ήταν πολύ δύσκολο το σημερινό ματς από κάθε πλευρά».

Σχετικά με την κλήρωση με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ: «Δεν έχω κάποια προτίμηση φυσικά, θα περιμένουμε την αυριανή κλήρωση και θα δουλέψουμε σωστά, ώστε να προετοιμαστούμε για τα παιχνίδια που θα έρθουν, με στόχο να επανέλθουν και οι απόντες μας».

Για τους νεαρούς από την ακαδημία που πήραν χρόνο συμμετοχής: «Πολύ σημαντικό να στηριχτούμε στην ακαδημία μας, να έχουμε περισσότερες επιλογές στο μέλλον. Ήταν σημαντικό σήμερα, με τόσες απουσίες, που πήραν τις ευκαιρίες τους».

Και για το μεταγραφικό «παράθυρο»: «Θα μπορούσα να πω κάτι, αλλά δεν θα το κάνω. Δουλεύουμε σκληρά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, αυτό να ξέρετε και θα μάθετε ότι προκύψει».