Εκτεταμένα επεισόδια και συμπλοκές με την αστυνομία σημειώθηκαν σήμερα στην πόλη Λιλ της Γαλλίας, όταν περίπου 600 πυροσβέστες διαδήλωσαν με σκοπό να καταγγείλουν τη σοβαρή υποστελέχωση που έχουν υποστεί οι υπηρεσίες τους, αλλά και τις κακές συνθήκες εργασίας τους. Οι πυροσβέστες καταγγέλλουν επίσης ότι οι αρχές δεν εισακούν την ανησυχία τους για τη δραματική έλλειψη προσωπικού και προειδοποιούν για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες πυρόσβεσης.

Οι περίπου 600 πυροσβέστες που κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους της Λιλ έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις τοπικές αρχές: «Χρειαζόμαστε προσωπικό». Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πυροσβεστική βάση στο Μπουβίν και εξελίχθηκε σε δυναμική διαμαρτυρία. Η κυκλοφορία στην περιοχή παρέλυσε, καθώς οι διαδηλωτές απέκλεισαν τον περιφερειακό δρόμο της πόλης και την οδό N356.



Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των πυροσβεστών καταγγέλλουν σοβαρή υποστελέχωση στις υπηρεσίες τους. Υποστηρίζουν ότι λείπουν τουλάχιστον 162 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες του νομού, ενώ καταγγέλλουν ότι οι ανησυχίες τους αντιμετωπίζονται με «περιφρόνηση» από τις αρμόδιες αρχές.

Plus de 600 pompiers en colère bloquent le périphérique à Lille.



Action pour dénoncer le manque d'effectif et leurs mauvaises conditions de travail. pic.twitter.com/bBVIeZ9cUB — Luc Auffret (@LucAuffret) January 29, 2026

Les pompiers en colère allument un énorme incendie devant le bâtiment du SDIS Nord à Lille.#pompiers #Lille pic.twitter.com/o7JDQrnQC4 — Luc Auffret (@LucAuffret) January 29, 2026

Οι αστυνομικοί άφησαν αρχικά τους πυροσβέστες να διασχίσουν τον κλοιό ασφαλείας τους, καθώς κατευθύνονταν προς την περιφέρεια για να διαμαρτυρηθούν. Μετά τους αποκλεισμούς δρόμων, οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς τα γραφεία της Υπηρεσίας Πυρόσβεσης και Έκτακτης Ανάγκης.

Εκεί η ένταση χτύπησε κόκκινο, με τους πυροσβέστες να εισέρχονται στους χώρους της υπηρεσίας, απαιτώντας άμεσες και συγκεκριμένες λύσεις, και τους αστυνομικούς να στήνουν τείχος με τα σώματά τους για να εμποδίσουν τους εξαγριωμένους πυροσβέστες να εισέλθουν στο κτίριο.

La manifestation des pompiers se tend devant le SDIS à Lille.



Les pompiers chargent les CRS pour tenter d'accéder aux locaux.#pompiers #Lille pic.twitter.com/EDKGv7nzwW — Luc Auffret (@LucAuffret) January 29, 2026

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, η κατάσταση εκτροχιάστηκε, με τους πυροσβέστες να καίνε ελαστικά και να ανάβουν πυρσούς και φωτοβολίδες χειρός.