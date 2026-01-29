Το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με απολογισμό επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει συγκλονίσει τους πάντες, με τον Κώστα Τσιμίκα να αποκαλύπτει ότι πήγαινε μαζί σχολείο με έναν εξ αυτών.

Ο διεθνής αριστερός μπακ της Ρόμα έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV πριν από την έναρξη του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League και αναφέρθηκε, όπως είναι λογικό, σε αυτό που έγινε στη Ρουμανία.

«Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη για όλους τους Έλληνες, από εκεί και πέρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους θυμόμαστε, εγώ ιδιαίτερα τον έναν από τους επτά τον ήξερα λόγω του ότι πολύ παλιά στη Νεάπολη πηγαίναμε μαζί σχολείο», είπε αρχικά ο Τσιμίκας και συνέχισε.

«Είναι πολύ θλιβερό, μακάρι να δώσει δύναμη ο Θεός στους γονείς των θυμάτων και αυτοί που τραυματίστηκαν να επανέλθουν γρήγορα».