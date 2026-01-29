Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League και το σκορ είναι 1-1 μετά το γκολ των Ταμπόρδα (58′) και Ζιολκόφσκι (80′).

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε γκολ στο ΟΑΚΑ, στο δεύτερο όμως οι «πράσινοι», οι οποίοι έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα από νωρίς, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ.

Και το κατάφεραν χάρη στην εκπληκτική ατομική ενέργεια του Ταμπόρδα στο 58′, καθώς έκλεψε τη μπάλα, απέφυγε τον αντίπαλο με πολύ ωραία ντρίμπλα και πλάσαρε όπως έπρεπε για να βρει δίχτυα και να κάνει το 1-0.

Οι «πράσινοι» κρατούσαν το προβάδισμα, στο 80′ όμως ήρθε η ισοφάριση: Σέντρα από δεξιά, ο Κάτρης έκανε λάθος κεφαλιά προς τα πίσω και ο Ζιολκόφσκι με νέα κεφαλιά από κοντά έγραψε το 1-1.