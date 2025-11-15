Ο δραστήριος δικηγόρος, Βαγγέλης Αυγουλάς, προσκαλεί φίλους για μια συζήτηση προκειμένου να δούμε τον κόσμο «με άλλα μάτια».

Στη συζήτηση που διοργανώνει συμμετέχουν οι Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελλος, Πολυξένη Καράκογλου και άλλοι καλλιτέχνες.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στο Ράδιο Μουσική Σκηνή, στο Γκάζι.

Ακούστε εδώ το podcast του Newsbeast με καλεσμένο τον Βαγγέλη Αυγουλά: «Νιώθω πως είμαι σε έναν κόσμο φτιαγμένο για βλέποντες μόνο. Περισσεύουμε τα τυφλά άτομα ή ενοχλούμε με την παρουσία μας;»