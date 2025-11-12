Ατύχημα χωρίς τραυματισμούς σημειώθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Καβούρι, όταν οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν το σκέπαστρο ενός εστιατορίου.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το «Yalos Seafood Restaurant» στο Facebook φαίνεται η στιγμή που η σκεπή υποχωρεί, έπειτα από ισχυρή ριπή ανέμου.

«Έφτασαν λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει μια μεγάλη ζημιά. Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε τον παραθαλάσσιο χώρο μας και διέλυσε τα πάντα. Δεν το βάζουμε κάτω, ξεκινάμε και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε καλύτεροι από πριν. Μέχρι τότε λειτουργούμε στη βεράντα μας, στην κλιματιζόμενη αίθουσα μας και σας περιμένουμε!».