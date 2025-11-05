Η Vodafone Ελλάδας προχωρά σε παραχώρηση ζεύγους οπτικών ινών του υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών, το οποίο συνδέει την Αττική με Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Κω, Ρόδο και Κρήτη, ώστε να δημιουργηθεί ένα υποθαλάσσιο εικονικό δίκτυο σεισμογράφων για την ακριβή και σε πραγματικό χρόνο σεισμική παρακολούθηση του θαλασσίου χώρου της Σαντορίνης. Με δεδομένη την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε στη Σαντορίνη, αλλά και την ιστορική σεισμικότητα και ηφαιστειακή δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής, η Vodafone Ελλάδας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συμπράττουν για την υποστήριξη της περιοχής αυτής.

Μέσω της συνεργασίας, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών πρόκειται να συλλέξει εξαιρετικά σημαντικά δεδομένα ώστε να εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα για την ήδη υπάρχουσα αλλά και τη μελλοντική σεισμο-ηφαιστειακή δραστηριότητα της περιοχής. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από το έργο συγκαταλέγονται ο καλύτερος προσδιορισμός σεισμικών επικέντρων, η ανίχνευση σεισμών μικρού μεγέθους που δεν παρατηρούνται από το χερσαίο σεισμικό δίκτυο και ο εντοπισμός της σεισμικότητας που ενδεχομένως σχετίζεται με κινήσεις μαγματικών ρευστών .

Συγκεκριμένα για το έργο, μια συσκευή Κατανεμημένης Ακουστικής Ανίχνευσης θα αποστέλλει παλμούς φωτός στον υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών, οι οποίες στη συνέχεια ανιχνεύουν και μετράνε με ακρίβεια κάθε κάμψη του. Στην ουσία καταγράφεται η κίνηση της οπτικής ίνας μετρώντας τη φάση του φωτός που ανακλάται από μικροσκοπικές ατέλειες της ίνας, μέσω της διαδικασίας της οπισθοσκεδάσεως. Πλέον, και με αυτή τη μέθοδο, καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση και η μέτρηση ακουστικών σημάτων σε αποστάσεις έως 200 χιλιόμετρα σε υποθαλάσσια καλώδια τα οποία μπορούν να μετατρέπονται παράλληλα και σε επιστημονικά όργανα.

Ο Νίκος Πλεύρης, Διευθυντής Δικτύου της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: “Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που το υποθαλάσσιο καλώδιο της Vodafone Ελλάδας δεν αποτελεί μόνο μια σύγχρονη, τεχνολογική υποδομή συνδεσιμότητας για τα νησιά μας, αλλά έρχεται να αναδείξει τον πολυδιάστατο ρόλο της τεχνολογίας στην κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Διαθέτουμε με χαρά την υποδομή μας, ώστε η επιστημονική κοινότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα για τη στήριξη ενός προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας και διαχρονικής συνεισφοράς στον ελληνικό τουρισμό.”

Υπενθυμίζεται πως η Vodafone Ελλάδας έχει ολοκληρώσει την κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων καλωδίων οπτικών ινών σε Αιγαίο και Ιόνιο, συνολικού μήκους 1.500 χλμ. Πρόκειται για μια επένδυση €40 εκατ. που συνδέει αφενός την Αττική με νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και την Κρήτη και αφετέρου την Κέρκυρα με την ηπειρωτική χώρα, φέρνοντας μία νέα εποχή σε σχεδόν 1.000.000 κατοίκους, χιλιάδες επιχειρήσεις και πολλά εκατομμύρια επισκεπτών 10 ελληνικών νησιών, προσφέροντας τους πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες νέας γενιάς μέσω του Vodafone Network.