Οι τοπικές βροχές και καταιγίδες με έμφαση στα ανατολικά και νότια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 5/11. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία στα ανατολικά ενώ οι άνεμοι θα πνέουν 5-6 και τοπικά έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 5/11/2025 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας με εξαίρεση τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους στις Σποράδες, στη Νοτιοανατολική Μαγνησία, στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια και πιθανώς στη Δυτική Κρήτη θα είναι έντονα και θα έχουν διάρκεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 4 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι-βορειοανατολικοί με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.