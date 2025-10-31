Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση του δεκάχρονου κοριτσιού στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

«Αυτό που είδα ήτανε ένα παιδάκι κάτω. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, ο γιατρός του σχολείου. Ήρθαν δύο ασθενοφόρα, το πήραν, η αστυνομία συνοδεία και το πήγαν. Και κάποιος συγγενής, κάποιοι έκλαιγαν» ανέφερε ο άνδρας που μένει ακριβώς απέναντι από το προαύλιο του σχολείου.

Υπ. Παιδείας: Κατέρρευσε ενώ περπατούσε η 10χρονη μαθήτρια στον Ασπρόπυργο

Υπενθυμίζεται ότι, σε ενημέρωση σχετικά με τον θάνατο της 10χρονης μαθήτριας σε σχολείο στον Ασπρόπυργο, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναφέροντας πως το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής όταν κατά την διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής το κορίτσι έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο έδαφος.

Η δεκάχρονη, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έφτασε εν ζωή στο νοσοκομείο αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε, πιθανότατα από παθολογικά αίτια.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου έχει οδηγηθεί ο 52χρονος δάσκαλος της φυσικής αγωγής και καταθέτει.