Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ασπροπύργου μετά τον αιφνίδιο θάνατο της 10χρονης μαθήτριας μέσα στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου όπου φοιτούσε.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, την ώρα του μαθήματος της γυμναστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των συμμαθητών και των δασκάλων του. Αμέσως σήμανε συναγερμός, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και προσπάθησαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Η μικρή μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, κάνοντας ανάνηψη για περισσότερη από μία ώρα. Δυστυχώς, όμως, η μαθήτρια δεν τα κατάφερε.

Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για παθολογικά αίτια, ωστόσο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ο γυμναστής του σχολείου έχει ήδη καταθέσει στην αστυνομία για το τι ακριβώς συνέβη τη μοιραία ώρα.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Σε ενημέρωση σχετικά με το θάνατο της 10χρονης μαθήτριας σε σχολείο στον Ασπρόπυργο προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.